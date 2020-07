Nee, Elon Musk en Geert Wilders verdubbelen jouw Bitcoin niet

Bitcoin en andere cryptomunten onder druk door wereldwijde commotie.

Vanmorgen waren social media in rep en roer. Twitter had namelijk te maken met een enorme hackersaanval. Accounts van tal van prominenten, zoals Bill Gates, Elon Musk en Joe Binden werden via een gecoördineerde aanval overgenomen. Ook in Nederland sloegen hackers toe. Het Twitter-account van Geert Wilders was één van de prominentste Nederlandse slachtoffers. Na een eerdere hack lijkt het Twitter-account van Twitter-baas Jack Dorsey deze keer niet getroffen.

Was massale aanval een Bitcoin scam?

Opvallend is dat veel gehackte Twitter-accounts oproepen deden om via een bepaalde link Bitcoin en andere cryptomunten te kopen. Bij wijze van ‘speciale actie’ zouden de gehackte prominenten er dan voor zorgen dat de cryptomunten verdubbeld zouden worden. Uiteraard gebeurde dat niet. De mensen die hun centen stortten zijn als slachtoffer van cybercrime hun geld kwijt.

Twitter kent de oorzaak

In een uitgebreide Twitter-draad legt het supportteam uit wat er volgens hen gebeurd is. Kort gezegd en vrij vertaalt komt het erop neer dat criminelen toegang hebben gekregen tot de administratie-accounts van mensen binnen Twitter. Van daaruit heeft men de ‘high profile’ adressen opgezocht en het geregistreerde e-mailadres vervangen. Vervolgens heeft men nieuwe wachtwoorden opgevraagd en die naar het nieuwe e-mailadres laten versturen. Met de nieuwe wachtwoorden kon men inloggen en het account overnemen. Hierdoor kon men politieke posts plaatsen, maar ook dergelijke oproepen voor een Bitcoin-scam.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

Twitter geeft aan hard bezig te zijn om de accounts van de getroffen prominenten te schonen en de oneigenlijke posts te verwijderen.

Op het moment van schrijven is dat echter maar deels gelukt. Zo is het account van Geert Wilders nog steeds ‘versierd’ met een Marokkaanse vlag en niet al te flatteuze cartoon (zie titelafbeelding). Ook zijn er nog bijzondere Tweets te lezen die hij verstuurd zou hebben. Het is niet bekend of de hackers ook met de volgers geknoeid hebben.

Cryptomarkt en Bitcoin negatief door commotie

Nu is een fikse Bitcoin-fraude in het land van cryptomunten helaas niet onbekend. Vaak hebben die fraudes ook gevolgen voor de koers en dat is nu niet anders. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 9.30 uur vastlegde, laten een negatieve trend zien die sinds vanmorgen snel oploopt.

Het is dus raadzaam om niet in zee te gaan met links die beroemdheden delen en die beloven jouw Bitcoin of andere cryptomunten te verdubbelen. Wie achter deze aanval zit(ten) is nog niet bekend. Twitter gaat uit van een professionele social engineering aanval. Wie de gehackte accounts bekijkt ziet een mengeling van politieke Tweets en deze Bitcoin-scam. Het is dus onduidelijk of het hier om een actiegroep gaat die met de Bitcoin oplichting de campagnekas wil vullen of om cybercriminelen die politiek als afleidingsmanoeuvre gebruiken.