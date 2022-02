Bitcoin onder de 40.000 dollar en is weer terug bij af

Minder interesse in Bitcoin dan eerst. Het resultaat is een daling en een Bitcoin koers die onder de 40.000 dollar komt.

Van een opgaande trend is voorlopig nog geen sprake. Het leek er een tijdje op, maar de daadkrachtige bevestiging kwam er nooit. En wat niet naar boven gaat komt weer naar beneden. Dat is ook hier het geval met de koers van Bitcoin, die gisteren onder de 40.000 dollar op Coindesk tuimelde. Het is voor het eerst sinds het begin van februari dat de koers weer op dit niveau staat.

Al sinds de jaarwisseling zit Bitcoin een bepaalde range waar de munt maar niet uit lijkt te breken. December 2021 was de laatste tijd dat de bekendste cryptocurrency ter wereld op een koers van meer dan 50.000 dollar stond. Sindsdien is het alleen maar de andere kant opgegaan.

Bitcoin was enigszins stabiel tot en met 17 februari. De afgelopen drie dagen is de sneeuwbal naar beneden gaan rollen. Dat begon met een koersdaling van zo’n vijf procent. Daar komt vandaag nog een daling bovenop. De Bitcoin koers daalt onder de psychologische grens van 40.000 dollar. Het is nog niet zo ernstig als de vorige diep van januari met een dieptepunt van 33.000 dollar. Maar voorlopig ziet het er niet rooskleurig uit voor die hoopte op een opgaande trend.