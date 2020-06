Bitcoin weer richting psychologische grens

Bitcoin-guru Mike Novogratz blijft bij zijn voorspelling richting recordkoers.

Na een periode van horizontale koersbewegingen zit de Bitcoin (BTC) weer in de lift. Opnieuw gaat de koers richting $ 10.000,-. Deze mijlpaal is belangrijk, maar ook gevaarlijk. Immers, tot nu toe mislukten de pogingen om erop en erover te gaan. Koersval en een slappe markt waren steeds het gevolg.

Bitcoin weer richting $ 10.000,-

Na weken van redelijk stabiele koersen zit de Bitcoin weer in de lift. Langzaamaan komt de markt weer wat in beweging. Zoals we in de live cryptokoersen, die ik vandaag om 11.45 uur vastlegde, kunnen zien stijgt de koers van de Bitcoin.

De koers van de Bitcoin in dollars bedraagt op dit moment $ 9.612,96 en gaat daarmee weer richting $ 10.000,-.

$ 10.000,-; glazen plafond of niet?

Ervan uitgaande dat de Bitcoin de koersstijging door kan zetten is het dit jaar de vijfde keer (en de tweede keer na de halving) dat de Bitcoin (BTC) door de $ 10.000,- breekt. Daarmee is de psychologische grens langzaam een glazen plafond. Inmiddels hebben we ook kunnen zien dat een doorgroei naar $ 10.500,- geen garantie is op verdere koersstijgingen.

Aan de andere kant zien we de historische analyses. Op basis van die analyses zien we dat men beter op de Bitcoin reageert dan na de twee voorgaande halvings. Er is dan ook veel vertrouwen dat de koers nog dit jaar fors verder zal stijgen.

Bitcoin bull Mike Novogratz blijft positief

Een van de mensen die weer positief is over de Bitcoin (BTC) is de bekende durfinvesteerder Mike Novogratz. In januari baarde hij nog opzien met een opvallend negatieve forecast, maar inmiddels is hij daarop terug gekomen.

Hij stelde al eerder zijn verwachting bij naar een koersdoel doel van $ 20.000,- en riep op te investeren. Inmiddels heeft hij zijn koersdoel herhaalt.

In een recent interview gaf hij aan dat de Bitcoin in zijn optiek vooral het digitale equivalent van goud zal worden als veilige haven in economisch onrustige tijden. Door de inflatie als gevolg van Amerikaanse steunprogramma’s voor de economie ziet hij steeds meer ruimte voor de Bitcoin in die functie.

Glazen plafond doorbroken voor recordkoers

Hij verwacht dan ook dat de $ 10.000,- er binnenkort aan moet geloven en dat de BTC dan wel doorstoot richting $ 14.000,-, waarna er weer weerstand komt die ook overwonnen wordt. Hij blijft er daarmee van overtuigd dat de belangrijkste cryptomunt het jaar met een koers van zo’n $ 20.000,- af zal sluiten.