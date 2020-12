Bitcoin sluit jaar in stijl af met nieuw record - Apparata

Wat verwacht men van de Bitcoin in 2021?

Investeerders in Bitcoin zullen beamen dat het een bijzonder jaar was voor de grootste cryptomunt. Van een diepe crisis in maart ging de koers omhoog om in de afgelopen maand record na record te verbreken. Vannacht sloot de Bitcoin het jaar in stijl af met een nieuw record. Dat brengt de vraag wat 2021 voor de grootste cryptomunt zal brengen.

Bitcoin sluit jaar af met record, cryptomarkt wisselt

Nadat de Bitcoin eerder deze maand al record na record verbrak tikte de Bitcoin vannacht een nieuw record aan op $ 29.300 en daarmee staat de koers ook boven de EUR 23.000,-. De dag is uiteraard nog niet afgelopen, maar we kunnen nu al van een afsluiting in stijl spreken. De live cryptokoersen, die ik vandaag om 10.30 uur vastlegde laten een wisselende cryptomarkt zien.

Op het moment van schrijven bedraagt de koers van de Bitcoin in dollars $ 28.882,20.

2020 was het jaar voor Bitcoin

Vorig jaar stond de koers van de Bitcoin op oudejaarsdag op EUR 6.482,75 en sindsdien is er nogal wat gebeurd. Na een positieve start van het jaar bereikte de koers in februari een mijlpaal op $ 10.000,-, waarna in maart de Coronacrash volgde. Op 9 maart van dit jaar tikte de koers het laagste punt aan op $ 5.214,19. Hierna steeg de koers eigenlijk alleen maar. Dit verliep ondanks de halving in mei tot oktober geleidelijk. Nadat de koers op 12 oktober een hoogste punt op $ 11.365,81 bereikte ging het hard. Op 16 november tikte de koers $ 18.689,52 aan en toen begon men langzaam aan records te denken. Na een korte correctie ging de recordrally pas goed van start. Op 17 december werd de magische grens van $ 20.000,- gebroken en sindsdien sneuvelde record na record.

Dat belooft wat voor 2021

Hoewel men op zeer korte termijn geen doorbraak boven $ 30.000,- verwacht zijn de vooruitzichten voor 2021 gunstig. Historisch gezien komen de grootste koerssprongen namelijk pas het jaar na de halving. Bovendien blijft de vraag naar Bitcoin hoger dan het aanbod. Ook verwacht men veel van het PayPal-effect. Veel analisten zijn er dan ook van overtuigd dat de grootste cryptomunt verder gaat stijgen. Schattingen lopen uiteen van waardes tussen $ 50.000,- tot meer dan $ 100.000,- als men volgend jaar weer de jaarbalans opmaakt.

Uiteraard zullen mijn collega’s in 2021 verslag blijven doen van de ontwikkelingen op de cryptomarkt. Ik neem met deze bijdrage afscheid van Apparata en zal de ontwikkelingen via andere platformen blijven beschrijven. Rest mij nog om jullie te bedanken voor de aandacht en interessante discussies over crypto.

Mede namens het hele team van Apparata wens ik jullie alvast en gezellige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2021!