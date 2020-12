Bitcoin door EUR 20.000! Kerstrally voor cryptomunten - Apparata

Begint de Bitcoin aan een sprint naar oud en nieuw?

Met alle recente records is het tot nu toe een goed jaar voor beleggers in cryptomunten. De Bitcoin verpulvert vandaag weer een magische grens en zorgt voor extra kerstgevoel bij bezitters. Wij zetten de laatste stand van zaken op een rij.

Bitcoin breekt weer records, cryptomarkt ziet kerstrally

Uiteraard zijn de financiële markten met kerst gesloten, maar dat wil niet zeggen dat er niet gehandeld wordt in Bitcoin en andere cryptomunten. Sterker nog, na de ellende van gisteren zien we vandaag een heuse kerstrally. Hieronder zie je de live cryptokoersen, die ik vandaag om 14.30 uur vastlegde. Zowel de Bitcoin als andere grote cryptomunten laten een kerstrally zien.

Op het moment van schrijven bedraagt de koers van de Bitcoin in dollars $ 24.423,67. Daarmee tikt zij opnieuw een recordwaarde aan.

Bitcoin is een investering zonder verliezers

Met het nieuwe record zorgt de Bitcoin (BTC) voor een opmerkelijke kerstbonus. Alle investeerders die tot vandaag de grootste cryptomunt in hun portefeuille hadden maken koerswinst. Daarmee is de BTC voor huidige bezitters een investering zonder verliezers en dat is een unieke situatie.

Of dit zo blijft is erg moeilijk te voorspellen. Door de eerdere recordkoersen en de rally van vandaag vaart de munt in financiële wateren die nog niet eerder bevaren zijn. Dat betekent dat de gebruikelijke technische indicatoren op dit niveau niet getest zijn. De praktijk tot nu toe leert echter dat deze indicatoren boven $ 20.000,- niet maatgevend blijken. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden. Daarbij lijken cybercriminelen ook weer meer interesse voor de Bitcoin te krijgen. De Russische beurs Livecoin ondervindt momenteel problemen. Door een geplande aanval zou de koers van de BTC tot liefst $ 380.000,- zijn opgedreven, maar gebruikers houden rekening met een zogenoemde Exit Scam.

Ripple koers test zenuwen van beleggers

Tot vanmorgen leek de koers van de Ripple in duikvlucht en dat zag men op de derivaten markt. Er werden massaal ‘short posities’ ingenomen (speculaties op een koersdaling). Grote investeerders besloten in te grijpen en veroorzaakten een zogenoemde short squeeze, waardoor de koers razendsnel stijgt na de koersval van de afgelopen dagen opmerkelijk snel. Vraag is echter of men deze stijging vol kan houden als de SEC de winnende hand krijgt in de rechtszaak. Insiders adviseren om de voorzichtigheid niet te laten varen door de plotselinge opleving.