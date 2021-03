Bitcoin- scammer krijgt straf. En die is niet mis! - Apparata

Een Bitcoin- scammer die afgelopen jaar inbrak op de Twitter- accounts van beroemdheden heeft zijn straf te horen gekregen.

De tiener leek het wel een goed idee om verschillende Twitter– accounts te hacken. Graham Ivan Clark heeft volgens de Tampa Bay Times deze week schuld bekend. Op het moment van de hack was hij nog maar zeventien jaar oud. Door zijn leeftijd zal hij een kortere celstraf krijgen.

Twitter- accounts

Het is niet makkelijk om op Twitter-accounts in te breken, maar deze jongen deed het. Hij brak in op accounts van Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Uber, Apple, Kanye West, Jeff Bezos en Bill Gates. Dan moet je toch wel lef hebben hoor!

Hij tweette vervolgens dat hij de inleg zou verdubbelen van iedereen die hem een Bitcoin zou sturen. Gezien de koers van de munt had hij wel een vooruitziende blik, want hij ging er vast vanuit dat de cryptocurrency zou stijgen. Hij wist hiermee zo’n 100.000 dollar te verdienen. Omgerekend dus bijna 85.000 euro, dat is niet gering voor een zeventienjarige. Twee andere hackers zouden hem geholpen hebben.

De interne software van Twitter werd gebruikt om de e-mailadressen van de gehackte accounts te veranderen. Dit konden ze doen omdat ze inbraken bij Twitter- medewerkers, die weer toegang hadden tot de geverifieerde accounts van de beroemdheden. Door de wachtwoorden te veranderen konden ze bij de accountgegevens en het twitter-account. Ook gaf het hen toegang tot de directe berichten van de accounteigenaren.

Veroordeling Bitcoin- scammer

De jonge Clark werd kort na de inbraak opgepakt. We weten dat de straffen in de VS (veel) hoger liggen dan in ons land. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel. Hiervan heeft hij al 229 dagen in voorarrest gezeten. Hij mag ook voorlopig geen gebruik maken van computers zonder toezicht, en misschien is dat nog wel erger voor hem.