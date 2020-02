Bitcoin schiet door grens van 10.000 dollar!

Dat is even geleden





Waar de reguliere beurzen slapen in het weekend, gaan cryptocurrency 24/7 door. Dit weekend is er serieus nieuws te melden in het geval van de Bitcoin. De bekendste cryptomunt ter wereld is er vanochtend in geslaagd door de grens van 10.000 dollar te schieten.

Het moment werd vanmorgen omstreeks 04:29 bereikt. De stijging ging door tot een voorlopig hoogtepunt omstreeks 08:45. Toen vertegenwoordigde de Bitcoin een waarde van ongeveer 10.158 dollar. Het afgelopen jaar kende de munt veel weerstand en van een koerswaarde in de buurt van 10.000 dollar was eigenlijk geen sprake.

De laatste keer dat Bitcoin een waarde had van 10.000 dollar was in september 2019. Meer dan een halfjaar geleden dus. Sindsdien zakte de Bitcoin juist. Het dieptepunt werd bereikt in december, met een waarde van zo’n 6.850 dollar. Met de doorbroken grens van 10.000 dollar is 2020 uitstekend begonnen voor de cryptomunt. Het maakt nieuwsgierig wat de rest van het jaar gaat brengen.

Beeld: Coindesk