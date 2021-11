Bitcoin sparen met nieuwe game van Pokémon Go-makers

Gratis Bitcoin klinkt altijd goed, met deze nieuwe game kun je ze sparen.

Kun je nog de hype herinneren in de zomer van 2016? Opeens liep iedereen buiten op straat Pokémon te vangen. Pokémon Go van ontwikkelaar Niantic was een absolute hit. In de afgelopen jaren heeft de ontwikkelaar meerdere games uitgebracht. Nu werkt Niantic Labs weer aan een nieuwe game waarbij je Bitcoin kunt sparen.

Niantic werkt voor deze nieuwe game samen met Fold. Net als Pokémon Go, zal het een augmented reality (AR) game worden. Je zoekt geen Pokémon, maar Bitcoin en andere prijzen in de wereld om je heen. Je kunt met deze game ook echt Bitcoin sparen, dus je hebt er wat meer aan dan virtuele Pokémon. Om die vergelijking nog maar een keer te maken. Want Bitcoin is geld waard en als je geluk heb stijgt de crypto nog verder in waarde. Bovendien kost het je zo zelf geen geld om de cryptocurrency te vergaren.

Bitcoin-dienst Fold heeft zelf meer dan een kwart miljoen gebruikers. Fold laat je Bitcoin rewards verdienen met een eigen debat card. Door deze koppeling met een nieuwe game van Pokémon GO-maker Niantic komt er een spelelement aan vast, wat het een stuk leuker maakt. (via Decrypt)