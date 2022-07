Bitcoin staat er zwak voor, daling dreigt

Een grote nieuwe daling is aanstaande als Bitcoin zo zwak als nu ervoor staat.

Verleden week was een mooie week voor BTC. De bekendste cryptocurrency ter wereld steeg een aantal dagen, waardoor de munt er wat sterker voor leek te staan. Dan is het wel essentieel om door te pakken en verder te stijgen om een fundering op te bouwen. Laat dat nou net niet het geval zijn.

Bitcoin toont zwak te zijn en wist helemaal niet vast te houden na de stijging tot 22.000 dollar. De munt zakte afgelopen weekend verder weg naar een niveau van iets meer dan 20.000 dollar. Als dit niveau opnieuw wordt verloren is het kijken naar de oude bodem. Die bodem werd op 18 juni bereikt op een prijs van rond de 17.800 dollar op Coindesk.

Zo ver is het nu nog niet. Bitcoin kan echter doordat de positie zwak is in rap tempo die kant wel opgaan. Het is zaak voor de cryptocurrency om meer kopers dan verkopers te vinden om te kunnen stijgen. Als dit laatste niet het geval is dreigen er bodems opgezocht te worden. En dan kunnen er zelfs nieuwe bodems bereikt worden die we tot nu toe in 2022 nog niet gezien hebben.