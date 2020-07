Gaat de Bitcoin dit jaar nog naar recordkoers?

Live koersen geven nog geen indicatie, deze belangrijke analyse wel…

Toen we richting de halving van mei gingen dachten veel mensen dat de koers van de Bitcoin (BTC) daarna snel zou exploderen naar recordhoogte. Dit gebeurt vooralsnog niet. Sterker nog, de koers is al weken redelijk stabiel en dat jaagt veel handelaren weg.

Live koersen tonen rustig weekend voor Bitcoin

Ook het weekend ging relatief rustig aan de BTC en andere cryptomunten voorbij. Hier zie je het live overzicht van de live cryptokoersen, zoals ik dat vandaag om 12.45 uur vastlegde.

Hierin zien we wat negativiteit en eigenlijk vooral een rustige koers die nog wat naweeën vertoont van de daling eerder deze week door de gebeurtenissen op Twitter.

Uiteraard is dit voor veel mensen teleurstellend. Voor sommigen kan de teleurstelling wel eens wat groter worden dan voor anderen.

John McAfee herhaalt bizarre voorspelling

Zoals we berichtten heeft John McAfee in het verleden een bijzondere weddenschap afgesloten. De deal, met een wel zeer onsmakelijke lunch als inzet, kwam dit weekend weer bovendrijven.

In het artikel kun je lezen dat John McAfee zich nu vastpint aan het einde van het jaar en dat is opmerkelijk. Zoals we eerder al schreven leek McAfee klaar met de Bitcoin. Sterker nog, hij onthulde de simpele truc waarmee hij zijn weddenschap hoe dan ook zou winnen. Verder verklaarde hij klaar te zijn met de Bitcoin.

Toch nog een Bitcoin record in 2020?

Ondanks de tegenvallende ontwikkelingen tot nu toe bestaat de kans dat John McAfee toch zonder trucs zijn geslachtsdeel kan behouden. Analisten zien namelijk ondanks de uiterlijke rust wel grote ontwikkelingen in de onderliggende statistieken. Hieruit blijkt dat er een bijzonder fenomeen aanstaande is.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) gaat namelijk bij gelijke ontwikkeling groen kleuren voor de maand. Dit klinkt voor velen als een toverformule, dus we leggen het simpel uit.

De MACD is de ratio van voortschrijdende gemiddeldes die over diverse tijdsperiodes voor de Bitcoinkoers berekend worden. Hierbij gaat men uit van gemiddelden op korte termijn en gemiddelden op lange termijn. Deze ratio bestaat al sinds 1979 en heeft zich betrouwbaar getoond bij traditionele beleggingen.

Ook voor de Bitcoin is de MACD al een aantal keer een goede raadgever geweest. Zo indiceerde hij de recordkoersrally van 2017 en de koersstijging naar het jaarrecord van $ 14.000,- in 2019. Analisten verwachten dan ook dat een nieuwe koersstijging naar recordkoersen mogelijk moet zijn als deze indicator inderdaad groen wordt.