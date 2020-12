Bitcoin blijft stijgen, dit is de oorzaak en dit is de verwachting - Apparata

Bitcoin zorgt voor verrassing na verrassing richting 2021. Dit is de oorzaak.

We zagen vorige week dat de Bitcoin record na record verbrak en de grootste cryptomunt lijkt nog niet klaar met zijn zegetocht. De koers blijft namelijk stijgen. Volgens experts is dit de oorzaak…

Bitcoin blijft stijgen, cryptomunten wisselen

Na het weekend is de Bitcoin weer positief aan de nieuwe week begonnen. Zoals je in onderstaand overzicht kunt zien stijgt de grootste cryptomunt, terwijl het resultaat voor de grootste cryptomunten wisselend is.

Op het moment van schrijven bedraagt de koers van de BTC in dollars $ 23.744,57 en daarmee is de mun terug bij de recordkoers van vorige week. De live cryptokoersen kun je hier volgen.

Dit is de oorzaak van de stijging van Bitcoin

Zoals je in de media merkt en zoals wij vorige week al meldden is er, anders dan in 2017, (nog) geen massale toeloop van particuliere investeerders. Analyses laten zien dat met name Amerikaanse bedrijven massaal in BTC beleggen. Na enkele grote investeerders volgen er nu veel kleinere spelers.

Er is regelgeving in Amerika die het aan bepaalde bedrijven verbiedt om BTC en andere cryptomunten te kopen. Het investeringsfonds Grayscale heeft hiervoor een oplossing. Zij verkopen aandelen in fondsen die in cryptomunten beleggen. De aankoop van die aandelen is wel toegestaan. Eerder zagen we enkele mega-stortingen, die apart met toestemming werden gedaan. Nu zien we dat veel kleinere bedrijven die toestemming vermijden en deze omweg benutten. Experts benoemen deze nieuwe investeerders dan ook als oorzaak voor de stijging.

Onverwachte problemen door koersrecords.

Normaal gesproken volgen er nu technische analyses die iets zeggen over de koersverwachting. Door de koersrecords zeilt men echter in onbekende wateren. De Bitcoin laat zien dat zij weinig opheeft met de technische verwachtingen, want zij verbreekt de ene grens na de andere. Daarnaast zijn de statistieken op dit niveau nog niet eerder getest. Hoewel de vooruitzichten bullish blijven is het dus des te belangrijker om eigen onderzoek te doen en rationeel te bepalen of (en zo ja waarin) je investeert.