Bitcoin stijgt, maar voor hoe lang? Analisten verwachten diepere bodems

Op dit moment stijgt Bitcoin. Echter, analisten verwachten dat dit niet lang duurt en denken dat er diepere bodems zullen komen.

Afgelopen dagen zien we een stijging bij Bitcoin. Mag ook wel, na al die maanden ellende. Maar de angst op de markt is er nog wel, ook al neemt dat wat af. De vraag is dan ook of Bitcoin uit het dal kan klimmen, of dat deze bescheiden opleving van langere duur is.

Bitcoin stijgt

De signalen op dit moment zijn positief, maar het herstel is broos. Analisten zien tevens dat Bitcoin nog altijd een lager dieptepunt kan bereiken dan nu. Dit door de slechte macro-omstandigheden die wereldwijd de economische markten beïnvloeden.

Het herstel van de crypto kan doorzetten, maar dan moet het wel een belangrijke test doorbreken. Namelijk de 200-weken ‘moving avarage’. Deze ligt rond de 22.400,- dollar. Weet de munt dit niveau te bereiken (support) dan is de grens van de 25.000,- dollar in zicht. Om echt over een ommekeer te spreken dan zou het de 200-dagen moving avarage zien te veroveren. Dit niveau ligt ongeveer op de 38.000,- dollar. Dat lijkt heel lastig te worden.

Bodem

De bodem van Bitcoin voorspellen, dat kan niemand. Maar het is absoluut niet zeker dat we die nu bereikt hebben. In theorie kan die natuurlijk nul zijn. Zo snel zal dit niet gaan, maar analisten vrezen dat de bovenstaande niveaus niet (snel) gehaald gaan worden. Hierdoor neemt het vertrouwen af. Dan kan het een nieuwe bodem gaan opzoeken. De volgende reële bodem is volgens de experts 15.000,- dollar.

Tel hierbij op dat als het tegenzit de wereldeconomie binnenkort in een recessie zit en de verwachtingen worden dan slechter. Dit is namelijk slecht nieuws voor de crypto, omdat mensen dan geld gaan onttrekken.