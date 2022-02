Bitcoin toch niet zo vervuilend als gedacht

De digitale munt Bitcoin kreeg verleden jaar veel kritiek omdat het zwaar vervuilend zou zijn, dat blijkt niet waar te zijn.

Zelfs Elon Musk had commentaar op de manier hoe Bitcoin te werk gaat. Het minen en de transacties zouden namelijk slecht zijn voor het milieu. Heel slecht zelf, beetje zoals het omhoog schieten van rakketten naar de ruimte. Wat blijkt nu, het is helemaal niet zo erg.

Bitcoin minder vervuilend

Het afgelopen jaar heeft Bitcoin veel kritiek gekregen over de impact op het milieu. Deze week publiceerde het cryptocurrency-bedrijf Coinshares een rapport waaruit blijkt dat het elektriciteitsverbruik van het netwerk sterk overdreven is. Volgens de gegevens is de mijninfrastructuur van Bitcoin tegenwoordig goed voor 0,08% van de wereldwijde productie van koolstofdioxide (CO2). Om het even in perspectief te zetten: banken verbruiken veel meer.

Dit is niet het eerste rapport dat aantoont dat het energieverbruik van Bitcoin veel lager is dan bij alternatieve financiële systemen. In mei 2021 publiceerde Galaxy Digital een onderzoek naar het energieverbruik van Bitcoin-mining, en het bleek veel minder te zijn dan de energie die de goud- of banksector verbruikt.

Energie

Uit het onderzoek blijkt dat de totale uitstoot van de aarde in 2019 49.360 megaton CO2 bedraagt. Naast de mijnbouwinfrastructuur van het netwerk die goed is voor 0,08% van de koolstofdioxide in de wereld, is de energieafname van Bitcoin ook 0,05% van de totale energie die wereldwijd wordt verbruikt.

De focus moet dus worden verlegd, aldus het rapport. De zorgen zijn namelijk overdreven. Aandacht moet nu komen voor het produceren van hernieuwbare energiebronnen, in plaats van een monetaire innovatie aan te vallen die een onbeduidende emissiesnelheid en energieopname heeft. Dan kan Bitcoin namelijk helemaal emissieloos werken en geen fossiele energie gebruiken.