Bitcoin veert langzaam terug na grote klap

Het is nog veel te vroeg om te spreken over een nieuwe trend. Maar vandaag stond in het teken van licht herstel.

Wat een gigantische klap heeft Bitcoin achter de rug. De grootste klappen kregen altcoins te verwerken, maar ook Bitcoin kon niet overeind blijven. De afgelopen maanden is er ook veel pijn te bespeuren bij de aandelenmarkt. Investeerders hebben grote delen van hun portfolio de afgelopen maanden zien verdampen. Of je nu in aandelen of in cryptocurrency zit, of allebei natuurlijk.

Het absolute dieptepunt kwam vanmorgen. Terwijl je vermoedelijk aan je eerste of tweede bakkie koffie zat werd een koers van zo’n 25.400 dollar bereikt op Coindesk. Sindsdien is de bekendste cryptomunt ter wereld langzaam aan het herstellen.

Het is veel te vroeg om te kunnen zeggen dat die 25.400 de bodem was. Als de opwaartse klim wordt doorbroken gaat de koers weer naar beneden, zo simpel is dat. En dan kan er met te weinig weerstand zo door die 25.000 dollar worden gegaan, met een nog dieper dal in het vooruitzicht.

Vanaf het dieptepunt van vanmorgen is Bitcoin alweer ruim 16 procent geklommen. De daling was echter een veel grotere klap dan dat, dus de gemaakte schade is nog niet goedgemaakt. De afgelopen zeven dagen daalde Bitcoin met meer dan 20 procent op het moment van schrijven.

Bitcoin staat nu op ruim 29.000 dollar. En daarmee nog steeds in een psychologische gevarenzone. Pas richting de 40.000 dollar kun je weer enigszins optimistisch zijn. Voor nu is het billenknijpen.