Bitcoin veert terug na enorme paniekdump

De stand van zaken met Bitcoin, dat een 48 uur met veel paniek achter de rug heeft. Bitcoin veert terug, maar is er nog niet.

De actuele koersdalingen op de beurs hebben een weg gevonden naar crypto. Bitcoin daalde door paniek in de nacht van vrijdag op zaterdag 4 december enorm. In het dieptepunt ging het zelfs zo hard dat de munt duizenden dollars koerswaarde verloor in slechts een halfuur tijd. Nu moet je dat ook weer in perspectief zetten. Bitcoin is vele duizenden dollars waard. Dus als de koers hard daalt in procenten gaat dit inderdaad gepaard met een verlies van duizenden dollars.

Op het dieptepunt stond de munt op een waarde van 42.000 dollar. Dit was zeer tijdelijk, want daarna trok de koers weer aan. Van een herstel van de dip is nog geen sprake. Daarvoor moet de bekendste cryptocurrency ter wereld eerst door de psychologische barrière van 50.000 dollar breken. De afgelopen uren is dat nog niet gelukt. Op het moment van schrijven staat de munt op 49.450 dollar op Coindesk. Al sinds gisteravond schommelt de koers rond dit prijspunt.

Het zijn juist deze momenten van paniek waarop Bitcoin heel veel kanten op beweegt. Voor nu is het afwachten of de weg naar boven inderdaad weer gevonden is. Dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Bovendien gaan morgen de beurzen weer openen. Mocht het rode scenario van afgelopen vrijdag morgen weer vrolijk doorgaan op de beurs, dan kan dat weer voor paniek zorgen bij Bitcoin.