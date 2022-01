Bitcoin voor het eerst in 4 maanden op gevaarlijke plek

Slechte voortekenen voor Bitcoin, want voor het eerst sinds september ligt de koerswaarde op een gevaarlijke plek

Met een financieel instrument heb je bepaalde psychologische punten. Punten waar als het ware een kleine oorlog uitbreekt. De vraag is dan altijd wie er als winnaar of verliezer uit de bus komt. Bitcoin kent dit soort psychologische punten op vaak afgeronde waarden. Denk aan 40.000, 45.000 of 50.000 dollar. En voor het eerst sinds september fleurt Bitcoin met een waarde onder de 40.000 dollar.

Gisteren werd een voorlopig dieptepunt bereikt van 40.562 dollar op Coindesk. Daarmee was de ondergrens van 40.000 akelig dichtbij. Als Bitcoin door die grens zou breken en er zou geen directe ‘opvang’ zijn, dan kan de munt zo enkele duizenden dollars verder dalen. En dat betekent nog meer keiharde rode cijfers voor de bekende cryptocurrency.

Bitcoin is een klein beetje opgekrabbeld na die daling van gisteren, maar herstel mag je het niet noemen. Daarvoor ziet de koers er nog bij lange na niet goed voor uit. Het scenario dat de cryptomunt door die 40k klapt moet je dus als reëel beschouwen.

Bitcoin september 2021

Zoals gezegd zat de koers van Bitcoin, zo’n vier maanden geleden in september, in hetzelfde schuitje. Toen daalde de coin van 50.000 dollar richting de 40.000. Daarna ging de koers weer flink omhoog met een all time high van bijna 70.000 dollar. Maar je weet wat ze zeggen: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.