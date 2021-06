Bitcoin voor het eerst sinds lange tijd onder 30.000 dollar - Apparata

Oeps, Bitcoin duikt onder een nieuwe psychologische grens van 30.000 dollar. Dat is even geleden!

De laatste tijd gaat het niet zo lekker met Bitcoin. Althans, als je uitgaat van een groeiverwachting. De bekendste cryptocurrency ter wereld zit in rustig vaarwater, maar maakte vandaag een plotselinge duik naar beneden. Bitcoin ging zelfs onder 30.000 dollar. Dat hebben we dit jaar nauwelijks meegemaakt.

Bitcoin onder de 30.000 dollar

Sterker nog, we moeten terug naar januari 2021 om de Bitcoin onder een waarde van 30.000 dollar te zien. Sinds het begin van dit jaar heeft de munt eigenlijk alleen maar in de lift gezeten. Er werd zelfs een hoogte bereikt van zo’n 67.000 dollar op Coindesk. De waarde is meer dan gehalveerd en voorlopig zakt de waarde juist verder weg in plaats van andersom.

Voorlopig is de daling van korte duur. De munt zakte naar 29.470 dollar, maar veerde kort daarna weer omhoog. Was het even flirten met een nieuw dieptepunt, of gaat Bitcoin nog verder naar beneden? Het is in elk geval een zeer boeiend jaar. In korte tijd is de munt van een zeer hoge koerswaarde naar een veel lagere waarde gegaan. Desalniettemin is een waarde van zo’n 30.000 dollar nog altijd fors te noemen. Er zijn veel diepere dallen geweest voor Bitcoin. Dat lijkt voorlopig nog niet aan de orde.