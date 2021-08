Bitcoin voor het eerst sinds maanden boven 47.000 dollar

De koers van Bitcoin heeft de weg weer naar boven gevonden. Bitcoin is nu door de 47.000 dollar, dat was even geleden.

Ups en downs lijken in de wereld van cryptocurrency op een soort achtbaan. In vergelijking met de meeste aandelen is het soms maar moeilijk bij te houden. De afgelopen maanden zat Bitcoin een neerwaartse spieraal. Daar is recent een kleine omkeer in gekomen.

Bitcoin op 47.000 dollar

Als je kijkt naar de koersgang van afgelopen maand is een stijgende lijn duidelijk waarneembaar. Niet zonder slag of stoot overigens, er zaten echt wel wat dalingen in. Maar vandaag is Bitcoin voor het eerst sinds maanden weer door de 47.000 dollar koerswaarde gegaan. De laatste keer dat de cryptomunt op een dergelijke koers stond was in mei 2021.

En mei 2021 was onderdeel van een gigantische daling. Want in april van dit jaar stond Bitcoin nog op recordhoogte. Zoom je wat verder uit dan lijkt de koers voor nu onderdeel te zijn van een groot herstel. Daarmee is de weg ook weer geopend naar het volgende wapenfeit. Wat dit gaat zijn is en blijft leuk om de in de gaten te houden. Want hoe je het ook went of keert. Bitcoin blijft na al die jaren nog steeds verrassen.

Beeld: Coindesk