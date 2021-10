Bitcoin- walvissen worden minder groot

Mensen of organisaties met veel Bitcoins worden ‘walvissen’ genoemd. Deze hebben afgelopen tijd veel munten verkocht en zijn dus minder groot geworden, maar waarom?

De laatste cijfers van verschillende webportals laten zien dat de hoeveelheid Bitcoin-walvissen de laatste tijd is afgenomen. De gegevens geven aan dat het leidende crypto-activum nogal wat is gedistribueerd sinds de prijs aanzienlijk is gestegen.

Bitcoin- walvissen

De portefeuilles van Bitcoin-walvissen krimpen – adressen met kleine hoeveelheden Bitcoin (BTC) vangen de neerwaartse distributiecyclus op. Bijvoorbeeld laten de statistieken van Glassnode zien dat adressen ter grootte van een walvis met 1.000 BTC+ zijn gedaald tot het laagste aantal in acht jaar en tien maanden geleden. Als je ongeveer duizend Bitcoins hebt, dan wordt je als walvis gezien. En terecht, zeker gezien de huidige waarde van één munt.

Walvismap.io ziet ook een afname van handelaren met een saldo van meer dan duizend munten. En een neerwaartse distributiecyclus. Ook geven de top 100 van rijkste Bitcoin-adressen van bitinfocharts.com aan dat er op 13 mei 2021 drie walvissen waren met 100.000 tot 1 miljoen BTC.

Hogere waarde

Bitcoin is na een flinke dip nu al langere tijd aan het stijgen. Van die super grote handelaren zijn er nog maar drie over, en dat aantal is al geruime tijd niet veranderd. In termen van adressen met 10.000 tot 100.000 Bitcoins is dat sinds 13 mei gedaald van 85 naar 77 adressen. Wat de houders met 1.000 tot 10.000 Bitcoins betreft, waren er vijf maanden geleden ongeveer 2.078 adressen en vandaag is het aantal 2.069.

De afgelopen weken zijn alle BTC-adressen met minder dan 1.000 in bezit gegroeid. 51,24% van de geregistreerde adressen bezit tussen 0 en 0,001 BTC, wat 19.716.447 Bitcoin-adressen is. Kleinere bezitters kopen dus de munten op van de walvissen. Het is heel goed mogelijk dat terwijl de digitale munt de afgelopen 30 dagen met meer dan 25% is gestegen, een aantal Bitcoin-walvissen de top hebben gehaald door te verkopen. Het is ook waarschijnlijk dat walvissen hun Bitcoin-rijkdom eenvoudig over meer adressen hebben verspreid.