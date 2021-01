Bitcoin weet maar niet over hoogtepunt te komen - Apparata

Elke keer als Bitcoin weer naar een hoogtepunt nadert, daalt de koers weer.

Wie hoopt op nieuwe Bitcoin records lijkt nog even geduld te moeten hebben. Voorlopig weet Bitcoin niet het eerdere record te breken. Telkens wanneer de cryptomunt in de buurt komt van de 40.000 dollar in koerswaarde zakt de munt duizenden dollars in waarde. Vermoedelijk omdat investeerders op dat punt hun winst pakken en uitstappen.

Bitcoin hoogtepunt

De krankzinnige trein van de afgelopen week is gekalmeerd en in rustig vaarwater terecht gekomen. Afgelopen week schommelde de koers van Bitcoin rond de 33.000 en 34.000 dollar. Daar kwam gisteren leven in toen de weg naar boven weer was gevonden. Het hoogtepunt zat toen op 39.39,83 dollar volgens Coindesk. De 40k was weer heel dichtbij, maar toen volgde er een daling.

Vandaag is Bitcoin weer met bijna 4.000 dollar gezakt naar een koerswaarde van om en nabij de 36.000 dollar. De cryptocurrency houdt zich gedeinsd. Om weer een nieuw record te kunnen breken moet Bitcoin eerst door die 40.000 dollar koerswaarde knallen. Zolang dat niet gaat gebeuren, zit er ook geen nieuw record in. Waren alle ontwikkelingen van de afgelopen weken niet meer dan een hype, of is de Bitcoin nu gewoon even rustig op adem aan het komen?