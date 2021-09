Bitcoin wettig betaalmiddel in El Salvador, burgers zeggen massaal nee!

Over enkele dagen is Bitcoin een wettig betaalmiddel in het land El Salvador. Een nieuw onderzoek toont echter aan dat de burgers er helemaal niet op zitten te wachten.

Je zou het niet zeggen, maar El Salvator is een vooruitstrevend land. Nou ja, in ieder geval wat betreft het betalen met digitale munten. Want Bitcoin gaat een wettig betaalmiddel worden. Een goed plan van de regering zeggen veel belangrijke mensen, maar zitten de burgers er wel op te wachten?

Bitcoin wettig betaalmiddel

Nee, de burgers zijn niet heel positief. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat 7 van de 10 Salvadoranen willen dat de ‘Bitcoin-wet’ wordt ingetrokken. Het is niet zomaar een onderzoek, want het is uitgevoerd door het Universitair Instituut voor Publieke Opinie. Hieruit blijkt echter dat zeven van de tien Salvadoranen willen dat de regering de wet intrekt. De wet van El Salvador wordt binnen een paar dagen van kracht, het onderzoek is dus vrij laat.

Het instituut voerde een onderzoek uit tussen 13 augustus en 20 augustus over hoe het publiek de aanstaande crypto-wet van het land ziet. Het instituut is een onderzoekscentrum van de José Simeón Cañas Central American University (UCA). De wet van El Salvador zal op 7 september van kracht worden, wanneer BTC naast de Amerikaanse dollar wettig betaalmiddel zal zijn in het land.

Universitair onderzoek

Volgens het instituut namen in totaal 1.281 respondenten van 18 jaar en ouder deel aan dit nationale onderzoek dat “de gehele volwassen bevolking vertegenwoordigt die in het land woont”. Van alle respondenten zei 62,4% dat ze op de hoogte waren van de goedkeuring van de wet. Binnen deze groep gaf 70% aan dat ze het ofwel oneens of sterk oneens waren met de regering over de wet, terwijl 30% het ermee eens of sterk eens was.

Ondertussen laten de gegevens zien dat ongeveer 70% van alle 1.281 respondenten een onnauwkeurig idee hebben van wat bitcoin is en 20,6% wist helemaal niet wat Bitcoin was. Ongeveer 7 van de 10 Salvadoranen zijn van mening dat de afgevaardigden van de Wetgevende Vergadering de Bitcoin-wet moeten intrekken.

De studie concludeert: Uit het UCA-onderzoek blijkt dat er onder de Salvadoraanse bevolking wijdverbreide onwetendheid bestaat over Bitcoin. Volgens deze opiniestudie heeft het grootste deel van de Salvadoraanse bevolking een misplaatst idee over wat Bitcoin is.