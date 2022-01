Bitcoin whale koopt de dip!

Een Bitcoin whale koopt in de dip een aardig aantal Bitcoins erbij. Lees hier hoeveel.

Een handelaar die heel veel Bitcoins heeft noemen we een ‘walvis’. Een whale dus in goed Engels. De tweede grootste Bitcoin whale ter wereld heeft heeft weer een slag geslagen en veel digitale munten aan zijn (of haar) portefeuille toegevoegd.

Whale koopt Bitcoins tijdens dip

Op dit moment staat Bitcoin ongeveer op de 47k dollar. De munt heeft veel hoger gestaan, maar de voorspellingen zeggen dat 2022 weer een topjaar zal zijn voor de munt. Een handelaar is het daar blijkbaar mee eens en koopt nu in de dip wat munten bij. En dit is geen kleine speler, want hij heeft nu 120.845 Bitcoins in bezit. Dit komt doordat de whale 456 van de digitale munten heeft bijgekocht. Dit voor de gemiddelde koers van 46.363 dollar. In totaal was het prijskaartje van deze aankoop een goede 21 miljoen dollar.

De totale waarde piekt nu naar een hoogte van 5,6 miljard dollar en daarmee is het de tweede grootste Bitcoin whale ooit. Een dipje schikt deze handelaar niet af, maar slaat er dus meer in. Het is niet de eerste aankoop in 2022, want de handelaar pakte net na nieuwjaar ook al zes Bitcoins. Voor ons normale mensen is dit al een enorm bedrag, voor deze whale niet.

Identiteit

Niemand weet wie het is. We weten wel dat het iemand is -of een organisatie is- met flink wat geld. Anders kan je niet zulke aantallen digitale munten kopen. Als je miljarden kan besteden, dan verdeel je dat over meerdere investeringen. Die 5,6 miljard is dus zeker niet alles. Sommige mensen denken dat het Musk is. Of de Russische president Poetin. Maar niemand kan het met zekerheid zeggen.