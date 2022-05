Bitcoin whale voorspelt enorme stijging, ondanks daling

Ondanks de uitverkoop van Bitcoin de laatste tijd gaat komt er een enorme Bitcoin stijging die de waarde tot boven de miljoen gaat duwen…

Aldus Michael Saylor. CEO van het aan de Nasdaq genoteerde softwarebedrijf Microstrategy. In een interview met Yahoo Finance Live dropte hij deze voorspelling. Hij kreeg de vraag of hij overweegt om Bitcoin te verkopen omdat de koers flink onder druk staat.

Lange termijn

Saylor zit er in voor de lange termijn. Hij blijft dan ook onverhoopt optimistisch. Hij kan ook eigenlijk niet anders, want zijn bedrijf bezit momenteel 129.218 BTC. Hij onderstreepte nog maar eens dat Microstrategy geen koersdoel heeft waarop de Bitcoins ten gelde gaat maken.

Kopen, kopen, kopen

De strategie van het softwarebedrijf is om bitcoin te blijven kopen en vervolgens vast te houden. Geen koersdoel dus, maar kopen kopen kopen. Een rotsvast vertrouwen in de Bitcoin en niet zo gek want hij gelooft in de opwaartse lijn:

Ik verwacht dat bitcoin in de miljoenen gaat lopen. Dus we zijn erg geduldig. Wij denken dat het de toekomst van geld is.

Bitcoin stijging

Hij laat bij Yahoo ook nog even zijn licht schijnen over de recente crash van de Terra. Saylor verwacht dat toezichthouders hierdoor hun regulering van stablecoins en crypto-beveiligingstokens gaan versnellen. In zijn optiek is er dan maar één winnaar en dat is de Bitcoin. En zodra iedereen de superioriteit van de Bitcoin onderschrijft zullen de grote spelers massaal op de munt gaan inzetten. Dan is Michael Saylor spekkoper want dan stijgt de koers naar recordhoogtes, tot in de miljoenen.