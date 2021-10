Bitcoin zal kapot gemaakt worden!

De zakenbank JPMorgen heeft weer van zich laten horen. De CEO benadrukt dat Bitcoin binnenkort kapot gemaakt zal worden.

Het is algemeen bekend dat traditionele banken niet echt voorstander zijn van digitale munten. Dit bedreigt natuurlijk hun business. De CEO van de wereldwijde investeringsbank JPMorgan, Jamie Dimon, zegt dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft. En dat “regelgevers het helemaal gaan reguleren.” Hij benadrukte: “Als mensen het gebruiken voor belastingontwijking en sekshandel en ransomware, zal het worden gereguleerd, of je het nu leuk vindt of niet.” Gezellige man!

Bitcoin kapot maken

Dimon bleef zijn anti-Bitcoin- en crypto-standpunt uiten in een interview met Axios op HBO. Dimon werd gevraagd of Bitcoin “the fool’s gold of the future” is? De chef van JPMorgan antwoordde duidelijk. Hij zei namelijk dat het geen intrinsieke waarde heeft en regelgevers gaan het helemaal kapot gaan reguleren.

Hij moet daarbij wel toegeven dat een toekomst zonder crypto’s niet meer weg te denken is. Dimon zei nog wel even: “Ik heb altijd geloofd dat het ergens illegaal zal worden gemaakt, zoals China het illegaal heeft gemaakt, dus ik denk een beetje dat het goud voor gekken is.”

Toezichthouders

Ook toezichthouders zijn het met dit standpunt eens. Zij zeggen dat Bitcoin geen intrinsieke waarde heeft, waaronder de president van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, en de gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey. Ter vergelijking: velen hebben er ook op gewezen dat fiat-valuta’s ook geen intrinsieke waarde hebben. Een rapport gepubliceerd door de Federal Reserve Bank van St. Louis stelt: “Staatsmonopolievaluta’s, zoals de Amerikaanse dollar, de Euro en de Zwitserse frank, hebben ook geen intrinsieke waarde.”

Dimon werd verder gevraagd of overheden Bitcoin moeten reguleren. “Ja”, riep hij uit en voegde eraan toe: “Ze moeten wel. Je kunt niet alles reguleren wat een bank doet op het gebied van geld verplaatsen en niet reguleren wat je geld zou kunnen noemen.” Noemt hij crypto’s toch geld!