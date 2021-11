Bitcoin zal snel verdubbelen in waarde!

Analisten hebben een rapport opgesteld en daarin staat dat Bitcoin minimaal in waarde zal verdubbelen. Hiernaast heeft de munt nog nooit zo hoog gestaan als op dit moment.

De investeringsbank JPMorgan brengt regelmatig rapporten uit. Dit doen ze onder andere over allerlei crypto’s. Hun eerdere voorspelling verdubbelen ze nu naar een Bitcoin- prijs van $ 146K. De analist van de bank legde uit dat de prijs van de digitale munt dat niveau zou kunnen bereiken als de volatiliteit ervan afneemt. En institutionele beleggers meer gaan investeren in Bitcoin dan in goud.

Bitcoin waarde zal verdubbelen

JPMorgan heeft vorige week een rapport uitgebracht. Gericht op de vooruitzichten voor alternatieve investeringen, inclusief digitale activa. Naar verwachting komt er elke twee tot drie maanden een nieuw rapport uit.

De analist van het bedrijf, Nikolaos Panigirtzoglou, heeft voorspeld dat de prijs van Bitcoin (BTC) op de lange termijn $ 146K zou kunnen bereiken. Met een prijsdoel op korte termijn van $ 73.000 voor 2022. “Digitale activa maken een structurele stijging van meerdere jaren, maar het huidige instappunt ziet er naar onze mening onaantrekkelijk uit voor een investeringshorizon van 12 maanden’, legde hij uit.

Record

De JPMorgan-analist voegde toe: “De hernieuwde opkomst van inflatieproblemen bij beleggers in september/oktober 2021 lijkt hernieuwde belangstelling te hebben voor het gebruik van Bitcoin als inflatiehedge.” Hij herhaalde zijn “bullish outlook” voor BTC gemaakt in oktober: De aantrekkingskracht van Bitcoin als inflatiehedge is misschien versterkt door het falen van goud om de afgelopen weken te reageren op de toegenomen bezorgdheid over inflatie.

En dat zien we direct terug in de koers. De munt heeft voor eerst ooit de $ 68k aangetikt. De totale marktkapitalisatie van alle digitale munten nadert het gigantische bedrag van 3 triljoen dollars!