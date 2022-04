Bitcoin zet flinke stap terug, maar er is geen paniek

Een stapje terug om twee stapjes vooruit te doen? Bitcoin test momenteel aardig terug.

De afgelopen dagen ging het lekker met Bitcoin. Dagenlang op rij klom de bekendste cryptocurrency stukje voor stukje. Aan die lange stijging is deze week een einde gekomen. Gisteren zagen we al rode cijfers en vandaag is er nog een flinke daling te zien.

Bitcoin test terug

Bitcoin is op het moment van schrijven bijna vijf procent gedaald. De munt komt van een top van meer dan 47.000 dollar. Nu staat de koers op iets meer dan 44.000 dollar op Coindesk.

Het is een correctie op een lange klim. Wie uitzoomt ziet dat er nog niet veel aan de hand is. De stijging van 15 maart tot en met 27 maart zit nog steeds in de pocket. Van paniek is dan ook absoluut geen sprake. Pas als die hele etappe naar boven ook verloren gaat is er meer aan de hand.

De correctie valt dus mee. Het zou zelfs een pitstop kunnen zijn naar een volgende etappe. Het volgende psychologische station is 50.000 dollar. Bitcoin weer een klim maken om het verlies van de afgelopen 24 uur goed te maken. Tot zover deze korte update over het huidige koersverloop van Bitcoin.