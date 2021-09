Bizar! 5.000 cryptomunten erbij in een jaar tijd

Het aantal cryptomunten schiet als paddestoelen uit de grond, zo blijkt uit een recent onderzoek.

Het aanmaken van een eigen cryptomunt is niet zo moeilijk. De uitdaging is er serieus iets van te maken dat ook aanslaat bij het grote publiek. En dat lukt maar een select groepje. Van de vele cryptomunten die bestaan naast onder andere Bitcoin, Ethereum en Ripple, weet slechts een kleine groep echt door te breken.

Om aan te geven hoe bizar veel munten er zijn heeft Crypto Parret een interessant onderzoek gepubliceerd. Wat blijkt nu. Tussen september 2020 en september 2021 zijn er maar liefst 4.908 cryptocurrency coins gelanceerd. Dat zijn er dus bijna 5.000. Een bizar aantal. Volgens het onderzoek zijn er nu 12.046 verschillende soorten munten in omloop. De laatste 12 maanden zijn het aantal coins met maar liefst 68,75 procent toegenomen.

Het komt vaker voor..

Het is niet uitzonderlijk dat er in een jaar zoveel munten bijkomen. In 2019 gebeurde bijvoorbeeld iets soortgelijks. Uit het onderzoek van toen blijkt dat er in een jaar tijd meer dan 4.000 cryptomunten bijkwamen. Van 2.890 naar 7.138, een stijging van 146,98 procent. De onderzoekers beroepen zich op de database van CoinMarketCap.com, dat dit alles nauwkeurig bijhoudt.