Bizar: App detecteert coronavirus in je stemgeluid

Deze bizarre app kan het coronavirus in je stem detecteren. Hoe dan?!





Terwijl talloze landen over de hele wereld nog moeite hebben om het coronavirus effectief te testen met biologische tests, werken onderzoekers van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania aan een unieke nieuwe manier om die tests helemaal te omzeilen. Ze ontwikkelen namelijk aan een app waarmee je gewoon via de microfoon op je smartphone kunt testen of je het hebt. Er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan.

Voordat we hier dieper in duiken even twee dingen. Allereerst is er natuurlijk niets betrouwbaarder dan daadwerkelijke tests en/of de professionele mening van een dokter. Dit is geen vervanging daarvan, maar slechts een indicatie. Daarnaast klinkt dit zo belachelijk dat het een 1 april-belletje doet rinkelen. Voor de duidelijkheid, er is geen aanleiding om dit aan te nemen, maar ik dek mezelf hier gewoon even mee in.

De COVID Voice Detector (de website is nog in de maak) werkt precies zoals het klinkt. De app gebruikt een algoritme dat geleerd heeft van bevestigde coronapatiënten. Iemand met corona zou een kenmerkend geluid maken tijdens het hoesten en zelfs praten. Het algoritme heeft dit dus leren herkennen, al zeggen de onderzoekers zelf dat ze nog moeite hebben om bevestigde patiënten te vinden om het algoritme nog slimmer te maken (via: Futurism).

Ze zeggen tevens zelf dat ze nog niet goed kunnen inschatten hoe goed de app dus precies werkt. Op het moment moet een gebruiker met de app kuchen, bepaalde geluiden maken en het alfabet opnoemen. Op basis daarvan geeft de app een score om in te schatten hoe groot de kans is dat je het inderdaad hebt. Hoe meer voorbeelden de onderzoekers kunnen vergaren, hoe betrouwbaarder de app wordt. Máár, niets gaat boven een echte, menselijke dokter natuurlijk!

