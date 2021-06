Bizar! Chicken McNugget verkocht voor 80.000 euro - Apparata

Er is iemand zo gek geweest om meer dan 80.000 euro neer te tellen voor één Chicken McNugget. Wat is hier aan de hand?

Bij de McDonald’s kun je Chicken McNuggets kopen in porties van 6, 9 of 20 stuks. Daar ben je dan een paar euro voor kwijt. Er is iemand die echter meer dan 80.000 euro heeft moeten betalen voor een McNugget. Niet 6, 9 of 20, maar slechts eentje. Een bizar verhaal.

Dit heeft alles te maken met de zogenaamde BTS meal die je kunt krijgen bij McDonald’s in de Verenigde Staten. Bij zo’n BTS meal zat een opvallend vormgegeven Chicken McNugget. De kipnugget zou lijken op een karakter uit de game Among Us. In plaats van deze op te eten werd de nugget in een zakje gestopt en mee naar huis genomen door de ‘eigenaar’ uit Utah.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE — Among Us ✨ 15 players on June 15!! (@AmongUsGame) June 1, 2021

Vervolgens werd de nugget op eBay geplaatst. Het balletje ging pas echt rollen toen het officiële sociale media account van Among Us de eBay advertentie deelde. Er werd gretig geboden op de McNugget. Het hoogste bod kwam uit op 99.997 dollar. Dat is omgerekend meer dan 80.000 euro voor een Chicken McNugget. Heb je ooit zoiets bizars gehoord? We gokkken dat de nugget niet meer heel lekker is om op te eten..