Bizar: CoD Black Ops Cold War heeft 250 GB schijfruimte nodig - Apparata

In het ergste geval slokt Call of Duty: Black Ops Cold War je complete harde schijf op in verband met de vereiste schijfruimte.

Activision heeft de systeemeisen van Call of Duty: Black Ops Cold War. Zet je schrap, want de eisen van Black Ops Cold War vereisen behoorlijk wat schijfruimte. Vooral als je op de grafisch mooiste instellingen van plan bent te gaan spelen.

Voor de minimum eisen heb je op z’n minst Windows 7 nodig en een Intel Core i3-4340 of een AMD FX-6300. 8 GB werkgeheugen is afdoende en 175 GB opslag op je harde schijf voor de volledige game. De minimum eisen stellen verder een Nvidia GeForce GTX 670/GeForce GTX 1650 of een Radeon HD 7950 voor.

De maximale eisen zijn een behoorlijk stuk strenger. Je moet een serieuze PC in huis hebben om te kunnen voldoen aan deze eisen. Het resultaat is wel dat je de game kunt ervaring in 4k, met een hoge FPS en ray tracing. Black Ops Cold War heeft vooral enorm veel schijfruimte nodig voor deze setup, namelijk 250 GB. Verder heb je de laatste versie van Windows 10 64bit nodig. Daarnaast spreekt men over een Intel i9-9900k of een AMD Ryzen 3700X. 16 GB RAM is een eis, net als de Nvidia GeForce RTX 3080.

Ben je van plan om uitsluitend de multiplayer te spelen, dan heeft Activision goed nieuws voor je. De game kan in afzonderlijke stukken worden geïnstalleerd. Alleen de multiplayer van CoD Black Ops Cold War installeren betekent dat de game 50 GB aan schuifruimte nodig heeft.