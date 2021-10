Bizar: dít is de allereerste iPod!

Dit grote onhandige apparaat is de allereerste iPod, en toch ook weer niet. Een exclusieve blik in de wereld vóór de iPod.

We zeggen waarschijnlijk niks raars als we je mededelen dat er een hoop planning en voorbereidend werk gaat zitten in het ontwikkelen van een apparaat. Het meeste daarvan blijft achter de schermen en het enige wat we ooit zien is de uiteindelijke versie.

Allereerste iPod

Toch krijgen we vandaag een kijkje achter de schermen bij de allereerste iPod. Gisteren was het namelijk twintig jaar geleden dat Apple hun draagbare MP3-speler onthulde. Het belangrijkste is de technische uitdaging om zo veel mogelijk technologie in een zo klein mogelijk jasje te steken. Kenmerkend voor de iPod was de cirkel met de knoppen voor volgende, vorige, pauze en menu. Dat is wat we nu allemaal kennen, maar rond de zomer van 2001 zag de iPod er heel anders uit.

iPod Prototype

Tenminste, voor ontwikkelaars. Dít was namelijk de allereerste iPod voordat deze officieel onthuld werd! Het was uiteraard nooit de bedoeling dat consumenten het apparaat zo in handen zouden krijgen. De behuizing is een lelijk stuk plastic dat vooral als behuizing moet dienen.

Waarom dit ding bestaat? Simpel. De technische componenten zijn allemaal precies zoals je ze in de allereerste iPod zou vinden. In dit prototype zitten ze nog zo ingedeeld dat het overzichtelijk is. Wel is alles aanwezig zoals je het zou vinden in de originele iPod, scherm incluis.

Draagbaar

Zoals gezegd, dit was altijd bedoeld als prototype en consumenten kregen de versie die op bovenstaande foto linksonder ter vergelijk op het prototype ligt. Wel wat draagbaarder, wat natuurlijk het speerpunt van een MP3-speler moet zijn. Een bizar kijkje in de keuken bij Apple.

We mogen dit prototype zien dankzij Panic, een Amerikaanse ontwikkelaar. Zij delen op hun blog dat ze dit originele Apple-prototype (gecertificeerd) van de allereerste iPod mogen laten zien. Zou het wat geworden zijn als het deze gekke plastic broodtrommel was geworden?