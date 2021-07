Bizar! Dubai opent diepste zwembad ter wereld - Apparata

Dat is niet meer even zwemmen, voor dit zwembad in Dubai heb je een duikerspak nodig.

Baantjes trekken is ook zo saai hè? Zoek je een uitdaging dan moet je eens naar Dubai gaan. In de stad in de Verenigde Arabische Emiraten zijn veel excentrieke dingen te vinden. Aan dat lijstje is nu een bizar zwembad toegevoegd. Dubai heeft namelijk het diepste zwembad ter wereld geopend.

Met een duikpak aan kun je maar liefst 60 meter diep zwemmen. Best bizar als je beseft dat je hier gewoon vele tientallen meters de grond in gaat. Minstens zo bizar is het water dat het zwembad nodig heeft om gevuld te worden. Namelijk 14 miljoen liter! Als hier iemand stiekem in plast merkt echt niemand dat.

Het zwembad heet Deep Dive Dubai, mocht je interesse hebben. Op beelden is te zien hoe diep je gaat in dit water. Je hoeft je niet te vervelen tijdens de daling. Er is een onderzeestad gebouwd voor wat vermaak. Bovendien is de watertemperatuur geregeld op zo’n 30 graden. Daarmee hoef je niet bang te zijn voor kramp, wat natuurlijk in de echte oceaan wel kan voorkomen.

Het diepste zwembad ter wereld in Dubai is officieel door het Guinness World Record vastgelegd als een record.