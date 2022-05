Bizar: Elden Ring-legende verslaat eindbaas 1000 keer!

Afbeelding via FromSoftware

Malenia is een van de moeilijkste eindbazen in heel Elden Ring, maar dat weerhield de legende Let Me Solo Her er niet van om haar 1000 keer te verslaan. In z’n onderbroek..

Elden Ring is tot de nok toe gevuld met legendarische vijanden maar er is één legende die hen allemaal overstijgt: Let Me Solo Her. De speler werd al snel na de release van Elden Ring geprezen voor zijn kwaliteiten en zijn absurde uiterlijk. Nu bewijst de anonieme god voor eens en voor altijd dat hij het spel gemeesterd heeft, door een van de lastigste eindbazen uit de game 1000 keer te verslaan.

Let Me Solo Her versloeg eindbaas Malenia deze week voor de 1000e keer in zijn eentje. Nu is de pure wilskracht vereist voor het keer op keer bevechten van een eindbaas al noemenswaardig. Het feit dat hij het allemaal in zijn eentje deed maakt het geheel nog indrukwekkender.

Maar de absolute kers op de taart is het absurde uiterlijk van LMSH. Met zijn dubbele katana’s, een gigantische pot op z’n hoofd en een veel te kleine (en smerige) witte onderbroek staat het karakter centraal in menig Elden Ring meme.

Hoewel Elden Ring natuurlijk tjokvol eindbazen zit, is Malenia, Blade of Miquella wel een bijzondere keuze. Het personage komt in veel box art en andere visueel promotiemateriaal van de game voor. Malenia is een soort mascotte voor de game geworden.

Opvallend, aangezien ze niet eens een ‘verplichte’ eindbaas is om de game daadwerkelijk uit te spelen. De vijand is dan ook vooral notoir vanwege de extreme moeilijkheidsgraad van het gevecht. En dan deed Let Me Solo Her een absurde 1000 keer. Alleen. In z’n onderbroek.