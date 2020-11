Bizar: Harry Potter nagemaakt in Tony Hawk's Pro Skater - Apparata

De creativiteit van sommige gamers kent geen grenzen. Zie hier een stukje Harry Potter in de skategame Tony Hawk’s Pro Skater.

In Tony Hawk’s Pro Skater is het mogelijk om een geheel eigen skatepark te maken. De makers geven je een vrijbrief om te doen wat je zelf wilt. Nou, dat hoef je tegen sommige spelers geen twee keer te zeggen. Reddit-gebruiker Skramblez is compleet losgegaan in de skategame.

Deze gamer heeft Hogwarts, de school uit Harry Potter, nagemaakt als skatepark in Tony Hawk’s Pro Skater. Bekende klaslokalen, de torens en bijbehorende tuinen zijn vrij gedetailleerd nagemaakt in het spel. Hier hebben de nodige uurtjes ingezeten, dat kunnen we je garanderen.

Voor de Reddit-gebruiker is het een sort parttime job geworden om skateparken te ontwerpen in Tony Hawk’s Pro Skater. Want naast dit Harry Potter level in Tony Hawk’s Pro Skater heeft Skramblez ook het kasteel van Peach (Mario) en de Hyrule Tempel uit Smash Brosh nagemaakt.

Deze mods gaan wel verder dan het spel zelf weet aan te bieden. Dat betekent dat je alleen kunt meegenieten van deze parken als je Tony Hawk’s Pro Skater speelt op de PC. Speel je de game op je PlayStation of Xbox heb je helaas pech. Gelukkig hebben we de video’s nog..

