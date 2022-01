Bizar: in dit land moet Netflix verplicht tv uitzenden

Hele andere praktijken dan bij ons in Nederland. Netflix moet in dit land verplicht tv uitzenden, als uitbreiding op het film- en serieaanbod.

In een land als Nederland heeft Netflix vrij spel als het gaat om het film- en serieaanbod. Maar dat is lang niet overal zo. In Rusland heeft de Amerikaanse streamingdienst met hele andere regels te maken. Zo moet Netflix verplicht 20 kanalen gaan streamen met Russische televisiezenders. Dat heeft te maken met een wet in het land.

Netflix Rusland

In Rusland is het namelijk zo dat streamingdiensten met meer dan 100.000 dagelijkse gebruikers, dus ook Netflix, aan een bepaalde wet moeten voldoen. Die wet schrijft dat de diensten ook Russische televisie in het pakket zitten. En hoewel dit helemaal niet bij een dienst als Netflix past, moeten ze toch voldoen aan deze wet. Het alternatief is dat Netflix verdwijnt uit Rusland. Maar in zo’n groot land met miljoenen inwoners wil het Amerikaanse bedrijf natuurlijk geen afwezige zijn.

Netflix heeft daarnaast geen vrijheid in het uitzenden films en series in Rusland. De content moet voldoen aan de eisen van de overheid. Zo is algemeen bekend dat de Russische overheid het niet zo heeft met lgbtqia+ content. Series of films die dit actief promoten kunnen dus niet zomaar uitgezonden worden in het land. (via The Moscow Times)