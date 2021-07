Bizar! Record duurste game ooit weer gesneuveld - Apparata

Niet eerder bracht een game zoveel geld op. Het record voor de duurste game is gesneuveld met dit The Legend of Zelda exemplaar.

Games blijken nog altijd prima investeringen. Keer op keer sneuvelen er records met veilingen van zeldzame exemplaren. Enkele maanden geleden sneuvelde het record voor de duurste game nog bijvoorbeeld met een exemplaar van Super Mario Bros. Het spel werd verkocht voor een duizelingwekkend bedrag van 660.000 dollar. Maar als jij dacht dat dit de top was, dan hebben we je nieuws voor je. Het record is weer gebroken.

Record voor de duurste game

Dit keer geen Mario-game, maar een Zelda-game! Ook die zijn in trek, afhankelijk van de staat en hoe zeldzaam iets is natuurlijk. In dit geval gaat het om een exemplaar van The Legend of Zelda. Dit exemplaar zat nog in de originele verpakking en is vermoedelijk één van de eerste geproduceerde exemplaren. Het verhaal eromheen heeft er mede voor gezorgd dat iemand 870.000 dollar durfde te betalen voor de game. Niet eerder bracht een game zo verschrikkelijk veel geld op.

De veiling vond plaats via Heritage Auctions. De zeldzaamheid zit hem in het feit dat dit een zogenaamde NES-R uitvoering uit 1987 is. Van deze uitvoering bestaan er slechts een handjevol, aldus het veilinghuis. Vanwege de zeldzaamheid is deze The Legend of Zelda zoveel geld waard. Je vraagt je af waar de grens ligt. Vroeg of laat gaan we vast de miljoen dollar doorbreken, want de top lijkt nog niet te zijn bereikt in deze industrie.