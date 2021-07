Bizar record! Geblinddoekt Super Mario uitspelen

Iemand heeft een bizar record op zijn naam gezet. Namelijk geblinddoekt Super Mario uitspelen en wij hebben de beelden.

Super Mario. Elke gamer kent het spel wel en velen van ons zijn ermee opgeroeid. Op de Nintendo NES lekker uren spelen met het herkenbare mannetje. Sommige mensen nemen het misschien wel iets te serieus. Er is nu iemand die een bizar record met Super Mario op zijn naam heeft gezet. Een heus wereldrecord zelfs.

Bizar record Super Mario

Het desbetreffende spelletje uitspelen kan gezien worden als een ware sport. Gamers besteden er uren aan om maar de snelste te zijn. Dit wordt vaak uitgezonden op het platform Twitch. Sommige gamers vinden dit nog te makkelijk en zoeken nog een extra uitdaging. Dat is gelukt: een gamer uit de Verenigde Staten heeft een blinddoek om gedaan en zette daarmee een nieuwe wereldrecord.

De man gaat onder de naam ‘Crescendo’ en deed er 11 minuten en 55 seconden over. Zonder te kijken. Het wereldrecord voor een normale Mario- speedrun staat op 4 minuten en 54 seconden, hij deed er dus goed langer over. Maar dat is niet verwonderlijk.

Oefenen

Dit kan je natuurlijk niet zomaar doen. De gamer heeft dus geoefend, maar verbazingwekkend nog geeneens zo enorm lang. Hij heeft 40 uur geblinddoekt het spel gespeeld, voordat hij de recordpoging deed. De beelden zijn geplaatst op Twitch en YouTube, zie onderaan dit artikel. Het uitspelen van de run doet hij op geheugen en geluid. Hij weet waar hij is als hij ergens tegenaan loopt en als hij bepaalde geluiden hoort.

Met name de vuurbloemen geven hem veel inzicht van waar hij is. Voor de rest moet je een knettergoed geheugen hebben. Check de beelden en besluit of jij ook een poging gaat wagen.