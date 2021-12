Bizar: stukje virtueel land grenzend aan Snoop Dogg’s villa verkocht

The Sandbox

De populaire Amerikaanse rapper Snoop Dogg onthulde eerder al dat hij een villa bouwt in Sandbox. Een stukje virtueel land grenzend hieraan is verkocht voor behoorlijk wat geld.

Snoop Dogg onthulde eind september dat hij land had verworven in de op blockchain gebaseerde virtuele metaverse The Sandbox. Hij heeft plannen om zijn landhuis te herscheppen. Op 2 december hield The Sandbox een “Snoopverse Land Sale”. Deelnemers kunnen hiermee land kopen dat grenst aan het virtuele landgoed van de beroemde hiphopster. Iemand zou heel graag online buurman willen worden van de rapper en kocht een lapje virtueel grond voor $450K in Ethereum. Dat is bijna vier ton in euro’s.

Virtueel land grenzend aan Snoop Dogg’s villa

Snoop is al geruime tijd een voorstander van cryptocurrency. Hij onthulde al eerder dat hij een niet-fungible token (NFT) walvis was. Met de naam “Cozomo de’ Medici”. Eind september ging Snoop een partnerschap aan met The Sandbox. Dit is een gaming-ecosysteem waar mensen NFT’s en game-ervaringen op het Ethereum (ETH)-netwerk kunnen creëren, delen en er geld mee kunnen verdienen.

In de Sandbox-blogpost die gepubliceerd is, wordt uitgelegd dat percelen in de “Snoopverse” op 2 december om 13.00 uur in de verkoop zouden gaan. 122 gronden zijn te koop en 67 premium percelen zijn te koop aangeboden met een bundel van drie exclusieve NFT’s. In totaal zijn drie kleine landgoederen beschikbaar op Opensea, zo maakt The Sandbox donderdag bekend. Tot dusver werd het stuk grond genaamd “Wave 1 – 3×3 Estate S [12,-75]” verkocht voor 71.000 ZAND of ongeveer $450K op het moment van afwikkeling.

Nieuwe buurman/ vrouw

Het Sandbox-team merkt op dat om het landgoed naast dat van Snoop’s te verzilveren, de winnaar van de veiling eerst naar The Sandbox moet schrijven. En instructies moet krijgen over hoe dit token aan het team kan worden overgedragen. “Het Sandbox-team zal in ruil daarvoor het eigendom van het landgoed aan hem / haar overdragen”, legt het bedrijf uit in de verkoopbeschrijving.

In termen van marktverkopen had The Sandbox vorige week de grootste zevendaagse verkoopstatistieken. Met 4.433 verkopen ter waarde van $70 miljoen een goede week dus.