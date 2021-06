Bizar veel Nederlanders plaatsen een filmpje - Apparata

Nederlanders hebben bizar veel filmpjes geplaatst het afgelopen jaar. Lees hier hoeveel en waarop!

Beeld zegt meer dan woorden. En bewegend beeld is nog beter. Filmpjes dus. Verschillende platformen en/ of apps spelen hier handig op in. De grootste apps van dit moment zijn volledig gericht op beeld, denk bijvoorbeeld aan Instagram. Nu is bekend hoeveel Nederlanders er een video geplaatst hebben.

Bizar veel filmpjes

De afgelopen twaalf maanden hebben niet minder dan 56% van alle Nederlanders een filmpje gepost en dit dus online gedeeld. Meer dan de helft van de Nederlanders hebben dit gedaan, dit lijkt veel en is ook veel. Maar wereldwijd ligt het percentage nog hoger, namelijk 72%. De filmpjes hoeven niet alleen op YouTube geplaatst te worden, dit kan ook op de andere platformen.

Natuurlijk, veel mensen hebben hun kattenfilmpje op YouTube gezet. Fijn! Maar het gaat om allerlei soorten video’s. Van ‘hoe iets te doen filmpjes’ tot aan vakantiefilmpjes. Je treft het allemaal op de verschillende platformen. YouTube heeft een rapport hierover geschreven, waarin gekeken is naar het kijkgedrag en het plaatsen van filmpjes van volwassenen tussen de 18 en 44 jaar. Dit hebben ze wereldwijd gedaan. Wat blijkt ook? Het percentage van filmpjes plaatsen is ondanks het vele thuiszitten gestegen.

Trends

We raken dus steeds meer gewend aan het plaatsen van filmpjes. Toch zijn we nog behoorlijk calvinistisch en (dus) terughoudend in vergelijking met andere landen. In het rapport van YouTube wordt ook beschreven dat we erg fan zijn van livestreams. Een whopping 83% van de Nederlanders keek hier het afgelopen jaar weleens naar. Zo’n livestream is bijvoorbeeld van het spelen van een spel, of een evenement van Google, het uitpakken van een product of het landen van de raket op Mars. We zijn dan niet weg te slaan bij het beeldscherm!