Bizar! Zo vaak is Call of Duty: Mobile al gedownload

De Call of Duty: Mobile downloads bewijzen dat de mobiele game geen eendagsvlieg is.

Het was voor Activision een briljante zet om Call of Duty naar de smartphone te brengen. Onder de naam Call of Duty: Mobile kun je de multiplayer shooter op Android en iOS ervaren. Een schot in de roos, zo blijkt uit de cijfers.

Inmiddels zijn de Call of Duty: Mobile downloads de 250 miljoen gepasseerd, aldus nieuwe cijfers van Sensor Tower. Een zeer indrukwekkend aantal. Realiseer je dat het spel nog geen jaar verkrijgbaar is. Sterker nog, het éénjarige bestaan van de game is nog een behoorlijk aantal maanden van ons verwijderd. Call of Duty: Mobile werd op 25 oktober gelanceerd.

Hoewel de game gratis is om te downloaden en te spelen brengt Call of Duty: Mobile miljoenen in het laatje. Je kunt in-game items kopen en dat doen de spelers maar wat graag. Op iOS en Android hebben gamers vandaag de dag al meer dan 327 miljoen dollar uitgegeven. Het is een geschat bedrag van Sensor Tower. Tel daarbij op dat Activision ook verantwoordelijk is voor het eveneens ontzettend succesvolle Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone. Ja, Het zijn gouden tijden voor het Amerikaanse bedrijf.