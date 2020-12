Bizarre bug sloopt je savegame van Cyberpunk 2077 - Apparata

Nou, lekker is dat. Al je behaalde progressie in de prullenbak omdat de savegame van Cyberpunk 2077 niet langer werkt.

Ondanks patches van de ontwikkelaar is Cyberpunk 2077 nog steeds een bug walhalla. Een slecht speelbare game is vervelend, maar deze nieuwe bug is toch wel de vervelendste die we tot nu toe hebben gehoord.

Cyberpunk 2077 savegame

Spelers zijn tot de ontdekking gekomen dat als je savegame bestand té groot wordt, dat het bestand dan corrupt raakt. Je hebt niet langer meer de toegang tot je savegame, omdat het bestand is beschadigd. Herstel is niet mogelijk, waardoor al je behaalde progressie in de game voor niets is geweest.

De ontwikkelaar is op de hoogte van dit krankzinnige probleem. Voor veel spelers zal dit een reden zijn om niet verder te gaan met Cyberpunk 2077 totdat CD Projekt Red een oplossing heeft voor de kapotte savegame bug. Wie toch doorspeelt krijgt van de ontwikkelaar te horen om niet te veel spullen te verzamelen. Juist door dit laatste kan je save data in grootte flink toenemen.

Het is de zoveelste bug voor Cyberpunk 2077. Eerder greep Sony al in door de game uit de PlayStation Store te halen. Aan de makers te taak om al dit soort kritieke fouten uit de game te halen.