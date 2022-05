Bizar gouden Wii te koop

Consolevariations

Deze gouden Wii is nu te koop en was eigenlijk een gift aan de Engelse Koningin. Lees hier hoeveel je er voor neer moet leggen.

Het is vermoedelijk niet iedereen zijn smaak, maar je hebt nu de kans om een unieke Nintendo Wii te kopen. Je moet wel een behoorlijk gevulde bankrekening hebben, want goedkoop is het apparaat niet. De Wii is eigendom van een Nederlandse verzamelaar Consolevariations Don. Het met 24 karaats vergulde apparaat is ontwikkeld door een inmiddels failliete Wii-game-ontwikkelaar THQ die het in 2009 aan koningin Elizabeth II wilde leveren.

Gouden Wii

Hare majesteit nam de gift niet aan, daarom wordt de Wii nu verkocht. Het systeem was bedoeld als een promo-stuk voor de vergeetbare minigame-collectie Big Family Games, maar heeft Buckingham Palace nooit bereikt. Dit vanwege een “begrijpelijk strikt” beleid voor koninklijke geschenken. Het keerde terug naar THQ en dook op in 2017 nadat een verzamelaar het van een studiocontact had gekregen. De naamloze eigenaar verkocht het uiteindelijk aan Don.

Don probeerde het al eerder te verkopen op eBay. Hij dacht dat hij goud in handen had en vroeg er $ 300.000,- voor. De marktplaats sloot hem echter af, omdat een beleidswijziging accounts markeerde die artikelen verkochten tegen prijzen die ver buiten hun gebruikelijke bereik lagen. De nieuwe veiling is bij Goldin, dat geen vergelijkbare reserveringen heeft.

Kopen

Op dit moment is de veiling open. Er ligt al een bod van $ 2.000,- en de verwachting is dat dit nog veel hoger zal worden. Je hebt de tijd tot 21 mei om een goed bod te doen. Dit is ook geen item in nieuwstaat, omdat er tekenen zijn van “verspreide” gouden chipping. En aangezien Nintendo jaren geleden de online multiplayer- en Wii Shop-services heeft stopgezet, zul je waarschijnlijk niet meer met deze machine doen dan er liefdevol naar staren.