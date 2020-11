Bizarre hint naar GTA 6 opgedoken - Apparata

Vergezocht of een echte GTA 6 hint? In de wandelgangen raken ze er niet over uitgepraat.

Het is 2020 en.. een nieuwe GTA zit er niet in. Vermoedelijk zullen we ook geen GTA 6 in 2021 gaan zien, want dat jaar staat in het teken van weer een opgepoetste versie van GTA 5. Dit keer voor de Xbox Series X en de PlayStation 5. Toch komt er af en toe info over GTA 6 naar buiten, overigens is dat altijd een gerucht. Rockstar zelf zwijgt in iedere taal.

Recent is er een enorm grote update voor GTA Online aangekondigd. Fans hebben met die update een bizarre hint naar GTA 6 ontdekt. In de trailer van de nieuwe GTA Online zijn coördinaten te bespeuren. Als je die coördinaten (38.527,-79.6129) intikt op Google kom je uit op een locatie in Virginia.

De eerste twee letters van Virginia zijn een V en een I. Zes dus. Maar het wordt nog gekker. Als je de locatie vanuit een satteliet bekijkt komt er een kronkelige weg tevoorschijn die exact de letters V en I afbeelden. Dat kan toch bijna geen toeval meer zijn.

Het is misschien wat vergezocht, maar fans hopen hier toch een nieuwe GTA 6 hint te hebben ontdekt. De nieuwe GTA Online update verschijnt in december.