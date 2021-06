Bizarre PlayDate console krijgt 24 mysterieuze gratis games - Apparata

De PlayDate in het vierkante speaker-docking station.

De PlayDate is misschien wel de meest bijzondere console van dit moment en dat geldt ook voor het innovatie games-systeem.

Enke jaren geleden werd een van de meest bizarre consoles van dit decennium aangekondigd: de PlayDate. Het piepkleine handheld speelkastje combineert retro features met een fris uiterlijk. En er zit een bijzonder hendeltje aan waar je games mee kunt besturen. Over games gesproken, de ontwikkelaar kondigt nu 21 van de 24 games aan die PlayDate-eigenaren gratis zullen krijgen.

Er zullen in eerste instantie 24 games uitkomen voor de console, verspreid over 12 weken. Het is een soort battle pass, waarbij het eerste seizoen gratis is voor eigenaren van de PlayDate. Iedere week krijgen eigenaren er weer 2 nieuwe spellen bij. Het is daarbij belangrijk dat er geen spoilers gedeeld worden; het idee achter de seizoenen is dat spelers iedere week weer verrast worden

De bovenstaande trailer geeft een voorproefje van wat je kunt verwachten. Vooral het hendeltje, de ‘crank’, spreekt tot de verbeelding. In het filmpje kun je meerdere voorbeelden zien van hoe de crank in actie gebruikt kan worden. Daar zie je tevens een voorproefje van de ontzettend uiteenlopende PlayDate-games. We zien platformers, RPG’s, actiegames, racegames en nog veel meer. Dit zijn alle titels:

Crankin’s Time Travel Adventure

Battleship Godios

Casual Birder

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes: Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked!

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Prijs

De console is vanaf juli te pre-orderen voor $179, omgerekend zo’n €147. Het eerste seizoen van games is helemaal gratis. Het is nog niet bekend hoeveel volgende games kosten. Vermoedelijk kun je een abonnement afsluiten waarbij je een vast bedrag per maand betaalt voor een x-aantal games.