Bizarre vliegende fiets werkt echt!

A.L.I. Technologies

Toekomst van mobiliteit? Deze vliegende fiets werkt echt en we hebben er de beelden van.

We kennen de vliegende fietsen natuurlijk al uit verschillende films. Ze zijn er ook in het echt. Niet alleen als concepten, maar ook als werkende apparaten. De Japanse startup A.L.I. Technologies onthulde onlangs zijn Xturismo-hoverbike op een racecircuit in de buurt van Tokio.

Vliegende fiets

Het testen is natuurlijk opgenomen. De hoverbike vloog iets meer dan een minuut trillend een paar meter van de grond – wat niet zo indrukwekkend was. Dat was verleden jaar. Nu hebben ze het apparaat nog een keer uitvoeriger getest. Op 29 maart gaf het bedrijf een veel opwindendere demonstratie en testte het voor duizenden in de Sapporo Dome in Japan voor een Hokkaido Nippon-Ham Fighters-wedstrijd.

Als je goed kijkt is het principe vrij eenvoudig. De Xturismo is een motor geplaatst op een grote drone. En dit maakt het een VTOL, wat een verticaal opstijgend en landend vliegtuig betekent. De hoverbike is een hybride en haalt zijn kracht uit een conventionele motor en vier elektromotoren. Het kan vliegen dankzij een set propellers: twee primaire en vier secundaire propellers op elke hoek, die als stabilisatoren fungeren.

Toekomst

Gaan we in de toekomst allemaal op de vliegende fiets boodschappen doen? Nou, dat is maar de vraag. Maar de Xturismo kwalificeert als een ultralicht vliegtuig, wat betekent dat je geen gecertificeerde piloot hoeft te zijn om ermee te vliegen. De maximale snelheid van de fiets is een ambitieuze 100 km/u, met een verwachte vliegtijd tussen 30 en 40 minuten. Echter, er zijn nog geen wettelijke regels voor dergelijke apparaten.

Tevens is de Xturismo vrij prijzig. Voor $ 680.000,- staat hij op je oprit. Met de nadruk op ‘staat’, want ermee vliegen mag niet in Nederland.