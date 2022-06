Black Adam met Dwayne Johnson in spectaculaire trailer

De trailer van Black Adam met in de hoofdrol Dwayne Johnson is hier. Dit gaat een knaller worden!

Als je een film gaat kijken met Dwayne Johnson a.k.a. The Rock in de hoofdrol, dan weet je genoeg. Actie gegarandeerd! Ook in de aanstaande film Black Adam heeft Dwayne Johnson een rol te pakken die hem zeer goed past.

Black Adam is een film die zich afspeelt in het DC universum. Je weet wel, de wereld van Batman en andere superhelden. Black Adam is dan ook een superheld, gespeeld door de Amerikaanse acteur. Het is de eerste keer dat Johnson in de huid kruipt van een superheld voor een film.

De ruim twee minuut durende trailer zit vol spektakel. Het is afwachten hoe overtuigend Johnson zijn rol weet neer te zetten in deze superheldenfilm.

Het personage heeft duizenden jaren opgesloten gezeten. Dat komt mede door tovenaar Shazam, die Black Adam superkrachten heeft gegeven om deze te gebruiken voor het kwaad. Na al die jaren komt het personage vrij met nieuwe superkrachten.

Dwayne Johnson is uiteraard niet de enige bekende acteur in Black Adam. De cast bestaat verder uit onder andere oud James Bond-acteur Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi en Jennifer Holland. De film verschijnt 21 oktober in de bioscoop.