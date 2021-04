Black Ops Cold War-fans bang om té goed Zombies te spelen - Apparata

Gamers zijn momenteel doodsbang om een te hoog level in Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies te halen omdat ze verbannen kunnen worden.

Zombies blijft een van de meest uitdagende modi in de Call of Duty-franchise. Maar Black Ops Cold War-fans zijn momenteel bang om té goed te spelen in Zombies door een eigenaardige bug. Of is het een oneerlijk verbanningssysteem van Treyarch? Hoe dan ook, spelers die te goed spelen kunnen verbannen worden door de game. Ja, echt.

Black Ops Cold War verbannen uit Zombies

Er gaat momenteel een doodenge bug rond binnen Call of Duty: Black Ops Cold War. De ‘Sail 630 nuclear’-bug duikt ogenschijnlijk zonder reden op als spelers een te hoog level halen in Zombies, zo schrijft Eurogamer. Hieronder is een dergelijke foutmelding te zien. Hoewel het om een bug lijkt te gaan (vanwege de bug-melding) worden spelers daadwerkelijk verbannen als ze de melding krijgen.

Volgens een van de ontwikkelaars van Black Ops Cold War heeft de foutmelding absoluut niets met bans te maken. Hij schrijft op Reddit dat het simpelweg om een disconnect-error gaat. Fans reageren woest op het bericht, omdat volgens hen praktisch iedere spelers die de foutmelding krijgt ook daadwerkelijk verbannen wordt.

De verbanningen lijken vooral op te treden wanneer spelers een hoog level halen. Enkele fans melden de bug wanneer ze tussen level 50 en 70 halen. Kortom, gamers zijn bang om het te goed te doen in Zombies, aangezien ze dan hun volledige game kunnen verliezen. Ze worden dus niet alleen verbannen van het spelen van Zombies, maar Black Ops Cold War in zijn geheel! Het is niet bekend of Activision en/of Treyarch bezig zijn met een fix.

