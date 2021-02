Black Ops Cold War Outbreak: gloednieuwe zombie modus - Apparata

Met Black Ops Cold War Outbreak krijgt Call of Duty een gloednieuwe, veelbelovende zombie modus erbij. En het is tijdelijk gratis!

De zombie-modus is een van de hoekstenen van de Black Ops-sub-franchise van Call of Duty. Daar komt nu een sappige nieuwe toevoeging bij. CoD: Black Ops Cold War krijgt met seizoen 2 een gloednieuwe zombiemodus genaamd Outbreak, zo onthult Activision. De gamemode focust meer op samenwerken en plaatst een squad in een gigantische, open omgeving. Oh, en het is nog tijdelijk gratis ook!

Black Ops Cold War Outbreak

Met de lancering van seizoen 2 op 25 februari krijgt Black Ops Cold War de nieuwe modus genaamd Outbreak. Het speelt zich allemaal af op de grootste zombies-map ooit. Daarom zijn voertuigen essentieel.

Groepen van maximaal vier spelers moeten het Russische gebied vol met ondoden doorkruisen en daar willekeurige objectives voltooien. Dat is dan ook de focus van Black Ops Cold War Ourbreak; samenwerken en zoveel mogelijk missies voltooien voor loot. Dat in tegenstelling tot de gewone zombie-modus waarbij zo lang mogelijk overleven het doel is. Hieronder check je wat je in Outbreak moet gaan doen:

Defend – Verdedig een computer totdat deze klaar is met diens taak.

– Verdedig een computer totdat deze klaar is met diens taak. Escort – Escorteer een Rover naar zijn eindbestemming.

– Escorteer een Rover naar zijn eindbestemming. Retrieve – Spelers moeten grote vaten Aetherium naar een raket brengen, waarbij de dragers hun wapens niet kunnen gebruiken.

– Spelers moeten grote vaten Aetherium naar een raket brengen, waarbij de dragers hun wapens niet kunnen gebruiken. Eliminate – Een speciale zombie moet vernietigd worden.

– Een speciale zombie moet vernietigd worden. Holdout – Spelers moeten een bepaalde tijd overleven in een kleine ruimte (een beetje zoals bij de normale Zombies).

Dat alles brengt ons bij de uiteindelijke vraag: ‘To Exfil or Not to Exfil?’

Squads hebben de vrijheid om na iedere missie te stoppen. Je moet dan een exfil bereiken en zo kun je met een helicopter geëvacueerd worden. Je krijgt daar toegang tot allerlei extra’s zoals een Crafting Table, een wapenarsenaal, upgrades, Der Wunderfizz en de Pack-a-Punch machine.

Maar je kunt er ook voor kiezen om met die extra gear een volgende missie te doen. Die zijn moeilijker én leveren grotere beloningen op. Die beloningen, XP en verschillende soorten Aetherium Crystals, kun je gebruiken om je Outbreak-karakter weer sterker te maken.

Kortom, met de Outbreak update verandert Black Ops Cold War van een gewone CoD in een compleet nieuwe ervaring. En deze is tijdelijk gratis. Van 25 februari tot en met 4 maart kan iedereen de Black Ops Multiplayer en Outbreak spelen!

