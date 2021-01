Black Ops Cold War speler haalt Prestige zonder ook maar 1 kill - Apparata

Een toegewijde CoD: Black Ops Cold War speler wist de Prestige rang te halen zonder ook maar één kill! Dat kostte ongetwijfeld absurd veel geduld en zelfbeheersing.

Een Call of Duty: Black Ops Cold War fan heeft ogenschijnlijk het onmogelijke geklaard. Hij behaalde namelijk de rang Prestige (level 50). Okay, dat is lastig, maar niet onmogelijk. Hij deed het daarentegen net even iets anders, namelijk door letterlijk niemand te vermoorden! Zo kreeg de gamer het voor elkaar.

Black Ops Cold War Prestige zonder kill

Level 50 behalen is een stevige opdracht voor Black Ops Cold War spelers. Je moet meer dan een half miljoen XP verdienen, wat tijd en moeite kost. Een speler genaamd Pilgore1 laat op Reddit zien hoeveel moeite hij heeft moeten doen. Hij wist namelijk Prestige in Black Ops Cold War te behalen zonder ook maar één kill.

Zoals je uit zijn statistieken kunt opmaken, heeft hij letterlijk geen enkel slachtoffer gemaakt. Dat terwijl hij ruim 37 uur en 200 potjes gespeeld heeft. In de post legt hij uit dat hij twee simpele trucjes gebruikte om alsnog Prestige te behalen.

Zo speelde hij continue de objective in game modi als Hardpoint en Domination. Dit deed hij naar eigen zeggen door zijn “lichaam op de objective te gooien”. Hij zal dan ook talloze keren gestorven zijn tijdens een pacifistische bestorming van een punt.

Daarnaast schoot hij veelvuldig vijandige killstreaks uit de lucht. Tegenstanders konden ongetwijfeld meer kills halen door Pilgore1 telkens te vermorzelen zonder weerstand. Maar als ze eenmaal een helikopter of UAV hadden vrijgespeeld, schoot hij deze zo snel mogelijk uit de lucht.

Zo verdiende hij na ruim 37 uur spelen eindelijk genoeg XP om deze indrukwekkende prestatie te behalen. En hij heeft nog een verrassend hoge win-rating ook!

