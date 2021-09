Black Ops-veteranen opgelet: Warzone Numbers Event is hier

De klassieke Black Ops-ervaring komt naar Warzone tijdens het Numbers Event. Check hier welke in-game uitdagingen en beloningen je kunt verwachten.

Call of Duty: Warzone en Black Ops Cold War staan momenteel in het teken van het Numbers Event. Veteranen van de franchise zullen het thema snel herkennen, aangezien getallen centraal stonden in de legendarische eerste Call of Duty Black Ops-game. De uitwerking is niet zo bombastisch als in 2010 en ook spionnen, codes en gehersenspoelde krijgsgevangenen zijn niet van de partij. Maar die oude Black Ops-energie wel!

Warzone Numbers Event

Het betreffende Warzone in-game evenement is nu live en nodigt spelers uit om naar 9 verschillende plekken in Verdansk te gaan. Daar activeert er een sequentie bekend uit de originele Black Ops waarbij een Reznov nummers aan je doorgeeft. Deze hypnotiserende ervaring hint waarschijnlijk naar een toekomstige gebeurtenis binnen het Warzone-verhaal.

Vooralsnog krijg je nadat je de nummers hebt gekregen gewoon in-game beloningen. Denk aan wat geld, charms of een nieuwe calling card. Activision probeert duidelijk de oude garde te verleiden met de Black Ops-sfeer. Het is tevens leuk voor niet zo nostalgische gamers om wat nieuwe in-game uitdagingen te hebben.

De ultieme beloning van dit Warzone-event is akimbo sai melee-wapens. Wanneer een speler alle 9 locaties heeft bezocht, krijgt hij de wapens cadeau. Hetzelfde geldt voor spelers in Black Ops Cold War; het evenement bestrijkt beide games en je kunt zelf kiezen welke je prefereert. Voor de liefhebbers zijn de zombies ook weer tijdelijk terug in Warzone.

Het Numbers Event Black Ops Cold War loopt tot en met 6 oktober (06:00 Nederlandse tijd). Voor Warzone loopt het evenement een dagje langer, tot en met 7 oktober (06:00 Nederlandse tijd).